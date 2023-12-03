«Прогресс» доставит космонавтам мандарины на Новый год

Корабль «Прогресс МС-25» доставит на Международную космическую станцию (МКС) подарки для космонавтов в воскресенье, 3 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-25» стартовала в 12:25 мск с космодрома Байконур в пятницу, 1 декабря. Грузовой корабль доставит на станцию более 2,5 тонн груза, среди которого 420 л питьевой воды, 1 553 кг различного оборудования и материалов, 515 кг топлива для дозаправки, а также трофей турнира «Игры будущего», который вернется на Землю в 2024 году.

Кроме того, на МКС доставят специальный комплекс «Инкубатор-3» и 48 яиц японского перепела для эксперимента.

Космонавтам на станцию будут доставлены вяленое мясо — говядина и оленина, а также горчица и аджика. К новогоднему столу будут доставлены мандарины, апельсины, яблоки, грейпфруты и лимоны, а также конфеты.

До этого ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-25» успешно стартовала с Байконура.

Ранее сообщалось, что Россия одобрила проект создания Лунной станции вместе с Китаем.