Грузовой корабль «Прогресс МС-25» успешно вылетел к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с с грузовым кораблем «Прогресс МС-25» стартовала с Байконура, сообщил »Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 12:25:11 мск с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-25», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, выход корабля на заданную орбиту, отделение от ракеты, раскрытие антенн и солнечных батарей прошли в штатном режиме без каких-либо неполадок или сбоев.

Сообщается, что «Прогресс» доставит на орбиту 2,5 тонны грузов, в том числе 515 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1,5 тонны ресурсного оборудования и инструментов, а также одежду и продукты для членов экипажа.

«Стыковка к модулю «Поиск» состоится 3 декабря в 14:15 мск», – пояснили в «Роскосмосе».

До этого в «Роскосмосе» рассказали, что российские космонавты на МКС, кроме подарков от родных и близких, получат на Новый год сладости и брелоки с драконами в качестве презентов в честь праздника.

Ранее сообщалось, что Россия одобрила проект создания Лунной станции вместе с Китаем.