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Опрос показал, какие мужские ягодицы большинство считают идеальными

Plast. Reconst. Surg: большинство считают идеальными мужские ягодицы с ямочками

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American Society of Plastic Surgeons

Онлайн-опрос показал, что наиболее привлекательными считаются не плоские, но и не слишком большие мужские ягодицы с небольшими впадинами по бокам. Исследование опубликовано в журнале Plastic & Reconstructive Surgery.

В попытке определить «идеальные» женские ягодицы было проведено множество опросов, но критерии привлекательности мужских ягодиц по-прежнему неизвестны. В новом исследовании ученые опросили 2095 человек. Им были представлены изображения ягодиц с разными пропорциями в трех ракурсах: сбоку, сзади и в три четверти. Участников попросили расположить картинки в порядке убывания привлекательности. Большинство посчитали наиболее красивыми ягодицы с промежуточными пропорциями (изображение посередине).

«В нашем опросе респонденты считали, что идеальные мужские ягодицы не должны быть плоскими, но и не должны выступать слишком сильно. Также ягодицы не должны быть слишком широкими и должны сохранять характерные ямочки по бокам», — рассказали авторы.

Эти результаты контрастируют с предыдущими исследованиями «идеальных» женских ягодиц, в которых предпочтение отдавалось более округлым и полным. Интересно, что в случае мужчин «идеал» ягодиц был примерно одинаков для опрошенных мужчин и женщин.

«Мы считаем, что результаты будут полезны в обсуждениях с пациентами, рассматривающими увеличение ягодиц, и поспособствуют достижению оптимальных результатов и удовлетворенности пациентов», — заключили ученые.

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