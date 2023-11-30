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Умер академик Михаил Маров

Умер академик РАН Михаил Маров, стоявший у истоков космонавтики

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Умер академик РАН Михаил Маров, который был одним из ученых, стоявших у истоков отечественной космонавтики. Об этом сообщает обозреватель MK.ru Наталья Веденеева в Telegram-канале.

«Это случилось сегодня утром, 30 ноября. <...> Михаил Яковлевич так мечтал дожить до посадки российского аппарата на Луну», — отметила она.

Михаил Маров в том числе участвовал в работе программ, благодаря которым СССР отправлял аппараты на Луну, Венеру и Марс. Ученому было 90 лет.

По словам Веденеевой, Марок очень эмоционально переживал неудачу с проектом «Луна-25» в августе 2023 года. Вскоре после столкновения отечественного аппарата с поверхностью спутника Земли, академик призывал сделать серьезный выводы.

Он отмечал, что Россия не выбыла из лунной гонки в результате неудачи, но был уверен, что миссию надо повторить в ближайшее время. 90-летний ученый попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), узнав о крушении аппарата «Луна-25».

В 2021 году Михаил Маров дал интервью «Газете.Ru».

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