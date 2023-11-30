Стало известно, какая пища наиболее желанна для человека

Наиболее вкусными для людей являются продукты, которые содержат одинаковое количество жиров и углеводов. Кроме того, вопреки ожиданиям, высокая калорийность пищи не делает ее желаннее. К таким выводам пришли ученые из университета Бристоля (Британия). Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

В исследовании приняли участие 224 человека. Ученые стремились выяснить, что является наиболее важным параметром при выборе пищи — ее калорийность, степень обработки или соотношение жиров и углеводов. Они разделили испытуемых на три группы. Участники из первой должны были сделать выбор между необработанными, минимально обработанными, переработанными и ультраобработанными продуктами. Примерами продуктов первого типа являются фрукты и овощи, второго — грибы, третьего — различные консервы, четвертого — фастфуд, мороженое.

Добровольцы из второй группы выбирали между жирными, углеводистыми продуктами и едой с равным содержанием этих нутриентов. Третья группа определяла, какая еда для них более желанна — низкокалорийная, умеренно-калорийная, с увеличенной калорийностью или высококалорийная. Ученые демонстрировали изображения блюд на экране и просили участников ответить, что бы они предпочли съесть.

Результаты показали, что самой вкусной людям казалась еда с равным содержанием углеводов и жиров. Вопреки ожиданиям, ультраобработанные и переработанные продукты не оказались в числе самых желанных. Кроме того, высокая калорийность также не являлась фактором, влияющим на выбор блюда.

Ученые надеются, что их исследование поспособствует разработке новых пищевых стратегий, эффективных в борьбе с ожирением.

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