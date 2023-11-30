Искусственный интеллект научили эффективно выявлять рак груди

Ученые из Радиологического общества Северной Америки научили искусственный интеллект эффективно выявлять рак груди у представителей разных рас. Результаты опубликованы на сайте общества (RSNA).

Традиционные модели оценки риска развития рака молочной железы предполагают анализ информации, полученной из медицинских карт пациентов. Чтобы повысить эффективность диагностики, ученые разработали новые алгоритмы искусственного интеллекта, основанные на сканировании изображений, сгенерированных в ходе маммограммы — неинвазивного обследования молочной железы.

Ученые отметили, что некоторые из широко используемых моделей ИИ, использующихся для диагностики рака этого типа, были разработаны преимущественно для европеоидных женщин. Из-за этого невозможно корректно оценить риск развития онкокологических заболеваний молочной железы, темнокожие женщины демонстрируют самую низкую относительную выживаемость. Новая технология позволит устранить это различие.

В ходе машинного обучения были задействованы 129340 снимков маммограммы, 106839 из которых были получены при обследовании пациенток с белым цветом кожи, 6154 — темнокожих, 6435 — женщин азиатского происхождения, а 6257 — представительниц других национальностей.

Исследователи подчеркнули, что новая модель превосходит традиционные методики прогнозирования рака по эффективности. Тестирования показали, что алгоритмы способны выявлять протоковую и инвазивную карциному (вид злокачественной опухоли, развивающейся из клеток эпителиальной ткани) с высокой точностью.

Ранее искусственный интеллект научили выявлять сложные для диагностики виды рака.