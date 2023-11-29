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Астромы впервые обнаружили звезды в огромном Магеллановом потоке

TAJ: в газовом поясе Млечного Пути найдены первые 13 звездных объектов

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Leiden/Argentine/Bonn (LAB) Survey

Американские астрономы из Смитсоновской астрофизической обсерватории с помощью телескопа Gaia впервые смогли обнаружить звезды внутри обширной космической структуры, известной как Магелланов поток. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Магелланов поток представляет собой пояс из межзвездных скоплений нейтрального водорода, протянувшегося от карликовых галактик Большого и Малого Магелланова облаков к нашей галактике Млечный Путь.
Открытие этих звезд позволило определить истинное расстояние до Магелланова потока, показав, что он простирается на дистанции от 150 тыс. до 400 тыс. световых лет от нашей планеты.
Анализ химического содержания обнаруженных светил подтвердил выводы астрономов, поскольку их состав соответствовал набору элементов Магеллановых Облаков.

По словам астрономов, их открытие позволит лучше понять процессы звездообразования в Млечном Пути, поскольку Магелланов поток не только соприкасается с нашей галактикой, но и служит основным источником нейтрального газа для рождения новых звезд.

«Магелланов поток остается главным поставщиком звездных калорий для Млечного Пути. Он дает нашей галактике завтрак, обед и ужин», — объяснила соавтор исследования Ана Бонака.

С помощью новых знаний ученые намерены более точно оценить массу Млечного Пути.

Ранее ученые выяснили, почему карликовые галактики производят больше всего звезд во Вселенной.

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