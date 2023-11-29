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Ученые назвали средства для волос, которые могут навредить здоровью

В Университете Пердью сообщили, что легкоиспаряющиеся средства для волос вредны

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Depositphotos

Легкоиспаряющиеся средства для волос потенциально могут привести к проблемам со здоровьем. К такому выводу пришли ученые из Университета Пердью (США), изучив выбросы силоксанов, разглаживающих волосы, и других летучих органических соединений (ЛОС). С результатами исследования ознакомился «Ридус».

«Использование средств по уходу за волосами может быстро изменить состав воздуха в помещении, а распространенные методы термоукладки, такие как выпрямление и завивка, еще больше повышают уровень летучих органических соединений в воздухе», — отмечают ученые.

Для эксперимента команда построила маленький вентилируемый домик, внутри которого участники использовали свои обычные средства для волос и инструменты для термической укладки. Специалисты в режиме реального времени измеряли выбросы ЛОС до, во время и после воздействия температуры на волосы.

В результате ученые выяснили, что в химическом составе воздуха быстро происходили изменения. На количество выбросов, по их словам, влияли тип средства, длина волос, а также тип и температура инструмента для укладки. Более длинные волосы и более высокие температуры способствовали выделению большего количества ЛОС.

Эксперимент показал, что потенциально человек может вдыхать до 20 мг вредных веществ в день. Ученые в ближайшее время планируют выяснить, с какими именно негативными последствиями могут столкнуться пользователи средств для укладки волос.

В октябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило о планах предложить ввести запрет на формальдегид и другие вещества, содержащиеся в средствах для химического выпрямления волос. По мнению экспертов, некоторые составляющие могут вызывать аллергические реакции, проблемы с дыханием и рак.

Ранее выяснилось, что бытовая химия вызывает задержку развития подростков.

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