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Россия одобрила проект создания Лунной станции с Китаем

Москва и Пекин намерены вместе построить Лунную станцию, а затем ее осваивать

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Роскосмос

Комиссия по законодательной деятельности правительства одобрила ратификацию российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, которое было заключено в ноябре прошлого года. Это соглашение предусматривает не только строительство станции, но и совместное исследование Луны, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ правительства.

Главными участниками проекта будут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, которые могут привлечь международных партнеров в будущем. Реализация проекта планируется в три этапа.

На первом этапе российские и китайские миссии будут исследовать поверхность Луны, определят место размещения лунной станции и протестируют технологии для безопасной посадки. Российская сторона планирует использовать космический аппарат «Луна-Глоб» для этого этапа.

На втором этапе планируется создание центра управления Лунной станцией, доставка грузов на Луну, а также сборка орбитальных модулей для энергоснабжения, связи и транспорта.

Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей Лунной станции и сотрудничество с международными партнерами для высадки человека на Луну.

Согласно соглашению, товары, перевозимые в рамках этого проекта, будут освобождены от таможенных пошлин и налогов. Будет оказываться поддержка промышленности, связанной с созданием Лунной станции.

Москва и Пекин намерены вместе построить Лунную станцию, а затем осваивать Луну и помогать другим странам высаживать людей на спутнике Земли.

В сентябре стало известно, что ЮАР присоединилась к российско-китайскому проекту создания лунной станции. Уточняется, что до этого Россия и Китай пригласили все желающие страны присоединиться к проекту по созданию Международной лунной исследовательской станции, которая будет состоять из космической станции на орбите луны, исследовательского комплекса на лунной поверхности и парка робототехники.

Ранее астрономы обнаружили, что Солнце заставляет поверхность Луны дрожать дважды в сутки.

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