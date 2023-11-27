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Диетолог рассказала, как избежать прибавки веса на новогодних праздниках

DailyMail: на новогодних праздниках стоит сократить количество выпитого алкоголя

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Depositphotos

Лондонский диетолог Ким Пирсон предупредила, что употребление большого количества алкогольных напитков с высоким содержанием сахара может привести к появлению лишнего веса. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по питанию объяснила, что многие люди не учитывают сахар и калории, которые поступают в организм вместе с напитками. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) не рекомендует употреблять более 30 граммов сахара в сутки. Однако это ограничение распространяется только на свободные сахара, которые добавляются в продукты питания, а не на те, которые содержатся в молоке, фруктах и овощах.

Диетолог рассказала, что в бокале просекко, итальянского сухого игристого вина, около 108 калорий. Порция глинтвейна — горячего алкогольного напитка на основе красного вина — содержит примерно 200 калорий, а рюмка ликера — 153 калории. Согласно руководству NHS, мужчинам следует употреблять не более 2500 калорий в день, а женщинам — около 2000. Однако употребление алкоголя одновременно с жирными и углеводными праздничными блюдами может привести к длительному превышению этого количества. В результате человек рискует обзавестись лишними килограммами.

Кроме того, избыток сахара может негативно сказаться на здоровье зубов. Это основная пища бактерий полости рта. В сладкой среде они стремительно развиваются, разрушая эмаль и дентин.

Ранее выяснилось, что отказ от одной ложки соли в день снижает давление не хуже лекарств.

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