Стало известно, кому отсутствие клетчатки в рационе приносит пользу

Исследователи из Университета штата Мичиган (США) обнаружили, что отсутствие клетчатки в рационе нормализует микрофлору кишечника при болезни Крона у мышей. Результаты опубликованы в Cell Host & Microbe.

Болезнь Крона — это воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором в любом месте пищеварительного канала могут образоваться гранулемы, скопления макрофагов (особых иммунных клеток). Обострения заболевания зачастую сопровождаются лихорадкой, болью в животе и диареей.

Ученые выяснили, что улучшить качество жизни людей с этим заболеванием может диета с низким содержанием клетчатки. Клетчатка представляет собой волокна растительной пищи, которые не переваривает организм человека. Они способствуют нормальной работе кишечника здорового человека, служат источником питания для бактерий, населяющих его.

Было обнаружено, что исключение пищевых волокон снижает численность микробов, вырабатывающих ферментативный водород в кишечнике (семейство Lachnospiraceae) лабораторных мышей с болезнью Крона. Водородные бактерии не являются патогенными организмами. Они выполняют ключевую роль в биохимических циклах, разлагая сложные органические соединения на более простые и улучшая доступность питательных веществ.

Снижение интенсивности ферментативной продукции водорода привело к уменьшению количества бактерий Mucispirillum в слизистой оболочке кишечника. Ученые отметили, что колонизация кишечника этими бактериями может провоцировать воспаление, характерное для болезни Крона.

Ученые отметили, что результаты их исследования позволяют приблизиться к пониманию сложного взаимодействия между питанием, кишечной микрофлорой и заболеваниями пищеварительной системы. Исследователи надеются, что их работа поспособствует разработке новых стратегий питания для пациентов с болезнью Крона.

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