Назван новый фактор риска ишемической болезни сердца

Болезнь Паркинсона повышает риск ишемической болезни сердца. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые использовали метод менделевской рандомизации, чтобы изучить причинные связи между болезнью Паркинсона (БП) и заболеваниями сердца и сосудов. Для этого они оценили, есть ли корреляция между мутациями, связанными с БП и болезнями сосудов. Такой подход позволяет проверить наличие причинно-следственных связей, исключив влияние окружающей среды и образа жизни.

23 связанные с БП генетические мутации были получены в ходе исследованиях данных 482 730 европейцев. Анализ показал, что болезнь Паркинсона связана с повышенным риском развития ишемической болезни сердца. Однако связи между болезнью Паркинсона и другими сердечно-цереброваскулярными заболеваниями (инфарктом, аритмиями, инсультом) не было выявлено.

Накопление в мозге особых структур, телец Леви, у пациентов с БП может привести к нарушению нервной регуляции сердца, считают ученые. Тремор, нарушения движений, деменция и депрессия усугубляют тяжелую сердечную недостаточность. Кроме того, другие исследования показали, что Болезнь Паркинсона связана с повышенным риском инсульта из-за нарушений обмена белка альфа-синуклеина. Результаты новой работы означают, что крайне важно обеспечить ранний скрининг и лечение инсульта и ишемической болезни сердца пациентам с БП.

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