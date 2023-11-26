проект

>

Назван новый фактор риска ишемической болезни сердца

Scientific Reports: болезнь Паркинсона повышает риск ишемии сердца

close
100%
Shutterstock

Болезнь Паркинсона повышает риск ишемической болезни сердца. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые использовали метод менделевской рандомизации, чтобы изучить причинные связи между болезнью Паркинсона (БП) и заболеваниями сердца и сосудов. Для этого они оценили, есть ли корреляция между мутациями, связанными с БП и болезнями сосудов. Такой подход позволяет проверить наличие причинно-следственных связей, исключив влияние окружающей среды и образа жизни.

23 связанные с БП генетические мутации были получены в ходе исследованиях данных 482 730 европейцев. Анализ показал, что болезнь Паркинсона связана с повышенным риском развития ишемической болезни сердца. Однако связи между болезнью Паркинсона и другими сердечно-цереброваскулярными заболеваниями (инфарктом, аритмиями, инсультом) не было выявлено.

Накопление в мозге особых структур, телец Леви, у пациентов с БП может привести к нарушению нервной регуляции сердца, считают ученые. Тремор, нарушения движений, деменция и депрессия усугубляют тяжелую сердечную недостаточность. Кроме того, другие исследования показали, что Болезнь Паркинсона связана с повышенным риском инсульта из-за нарушений обмена белка альфа-синуклеина. Результаты новой работы означают, что крайне важно обеспечить ранний скрининг и лечение инсульта и ишемической болезни сердца пациентам с БП.

Ранее ученые выяснили, какие показатели крови отвечают за долголетие.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий