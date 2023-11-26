Стало известно, как древнеегипетские статуэтки попали на картофельное поле в Шотландии

Ученые выяснили, что выкопанные 70 лет назад в Шотландии древнеегипетские статуэтки были привезены туда молодым лордом в XIX веке. Об этом сообщает Live Science.

На территории шотландского поместья Мелвилл-Хауса в графстве Файф размещались солдаты во время Второй мировой войны, а позже здание служило школой-интернатом. В 1952 году школьник, которого в качестве наказания заставили выкапывать картофель, обнаружил в земле древнеегипетскую статую. После этого учителя и ученики обнаружили еще множество похожих артефактов, но никто не знал, как они там оказались.

Коллекция обнаруженных в Мелвилл-Хаусе артефактов включала в себя 4000-летнюю статую головы, вырезанную из красного песчаника, а также несколько бронзовых и керамических статуэток, датируемых периодом между 1069 и 30 годами до нашей эры. Среди находок была бронзовая статуэтка быка Аписа, керамическая статуэтка, изображающая богиню Исиду, кормящую грудью своего сына Гора, а также керамическая табличка с глазом Гора.

Предыдущие попытки определить происхождение этих предметов были бесплодными, но теперь исследователи полагают, что их привез сюда Александр Лесли-Мелвилл, лорд Балгони — молодой наследник Мелвилл-Хауса, который отправился в Египет в 1856 году. Он возможно, приобрел коллекцию во время своих путешествий, поскольку в этот период консулы и антиквары часто продавали древние артефакты иностранцам. Наследники Александра, вероятно, отнесли предметы в пристройку, которую позже снесли, и забыли о них.

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