Астроном предупредил об «игре в боулинг» астероида со спутниками Земли

Астероид Апофис, который через пять лет пролетит рядом с Землей, скорее всего, не коснется орбиты геостационарных спутников, но некоторая вероятность того, что один из аппаратов будет «сбит», присутствует. Об этом предупредил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов в беседе с РИА Новости.

«Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. <...> Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует», — сообщил ученый.

Согласно предварительным расчетам, небесное тело пролетит немного в стороне от геостационарных спутников Земли, так как спутники, как правило, движутся над экватором, у которого большой наклон орбиты.

По прогнозу Железнова, потенциально опасный астероид все же «зацепит» орбиту спутников, однако вывести из строя он сможет «максимум какой-то один» космический аппарат, что не грозит заметными последствиями для планеты и ее обитателей.

Ранее cтарший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов предупредил, что потенциально опасный астероид Апофис, который в 2029 году пролетит на рекордно близком расстоянии (32 тыс. км) от Земли, в случае его падения на планету может уничтожить территорию, сравнимую с каким-нибудь регионом Российской Федерации.

Ранее на Землю прибыла капсула с 250 г породы околоземного астероида Бенну, возраст которого оценивается примерно в 2 млрд лет.