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Военный спутник на ракете «Союз-2.1б» вывели на орбиту

Запущенный с Плесецка военный спутник на ракете «Союз-2.1б» выведен на орбиту

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РИА «Новости»

Запущенный с космодрома Плесецк (Архангельская область) военный спутник на ракете «Союз-2.1б» удачно выведен на орбиту. Об этом заявили в пресс-службе российского министерства обороны, пишет РИА Новости.

«Космический аппарат выведен на целевую орбиту», — сказали в ведомстве.

Согласно информации оборонного ведомства, прибытие и вывод на орбиту состоялось в расчетное время. Спутник принят на управление наземными средствами Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

Дополнительных подробностей пока не приводится.

В ночь на 26 ноября пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что ВКС Российской Федерации совершили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) с космическим аппаратом.

До этого аналогичный запуск был произведен в конце октября текущего года.

Ранее самолеты МиГ-31 Северного флота вылетали на перехват в стратосфере.

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