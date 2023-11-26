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Россия запустила ракету «Союз-2.1б» с военным спутником на борту

ВКС России запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк

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КЦ «Южный»/Роскосмос/РИА «Новости»

Воздушно-космические силы (ВКС) России совершили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) с космическим аппаратом. Об этом заявили в пресс-службе российского министерства обороны.

«Проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны», — указывается в заявлении.

Согласно информации оборонного ведомства, запуск был осуществлен с помощью боевых расчетов космических войск ВКС.

Дополнительных подробностей пока не сообщается.

В конце октября Воздушно-космические силы Российской Федерации провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

До этого аналогичный запуск был произведен в марте текущего года.

Ранее самолеты МиГ-31 Северного флота вылетали на перехват в стратосфере.

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