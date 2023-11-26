проект

>

Дроны оказались способны спасти жизнь при остановке сердца

The Lancet: дроны с дефибрилляторами могут спасти жизнь при остановке сердца

close
100%
Shutterstock

Дроны, оснащенные дефибрилляторами, прибывают к пациентам с подозрением на остановку сердца раньше, чем скорая помощь. Кроме того, они позволяют людям без медицинского образования провести процедуру дефибрилляции, которая может спасти жизнь пациенту. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Digital Health.

Ежегодно около шести тысяч человек в Швеции страдают от внезапной остановки сердца, но выживает только десятая часть. Чем раньше таким пациентам проводится дефибрилляция, тем больше шансов на выживание они имеют. Каролинский институт в Швеции с 2020 года тестирует отправку дронов, оснащенных дефибрилляторами, одновременно с оповещением машины скорой помощи.

В ходе эксперимента дроны с дефибрилляторами понадобились 55 пациентам с подозрением на остановку сердца. В 37 случаях дроны прибыли на место раньше машины скорой помощи, в среднем обогнав ее на три минуты и 14 секунд. В 18 случаях была подтверждена остановка сердца. В двух случаях звонившему в скорую помощь было рекомендовало сделать пациенту дефибрилляцию, и в одном из случаев пациент выжил.

Исследование означает, что использование дронов, оснащенных дефибрилляторами, даже с учетом времени на инструктаж позволяет провести дефибрилляцию до прибытия скорой помощи. Дроны были эффективны в любое время года и в любых условиях освещения.

Ранее ученые нашли способ снизить риск инсульта при аритмии на 37%.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий