Дроны оказались способны спасти жизнь при остановке сердца

Дроны, оснащенные дефибрилляторами, прибывают к пациентам с подозрением на остановку сердца раньше, чем скорая помощь. Кроме того, они позволяют людям без медицинского образования провести процедуру дефибрилляции, которая может спасти жизнь пациенту. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Digital Health.

Ежегодно около шести тысяч человек в Швеции страдают от внезапной остановки сердца, но выживает только десятая часть. Чем раньше таким пациентам проводится дефибрилляция, тем больше шансов на выживание они имеют. Каролинский институт в Швеции с 2020 года тестирует отправку дронов, оснащенных дефибрилляторами, одновременно с оповещением машины скорой помощи.

В ходе эксперимента дроны с дефибрилляторами понадобились 55 пациентам с подозрением на остановку сердца. В 37 случаях дроны прибыли на место раньше машины скорой помощи, в среднем обогнав ее на три минуты и 14 секунд. В 18 случаях была подтверждена остановка сердца. В двух случаях звонившему в скорую помощь было рекомендовало сделать пациенту дефибрилляцию, и в одном из случаев пациент выжил.

Исследование означает, что использование дронов, оснащенных дефибрилляторами, даже с учетом времени на инструктаж позволяет провести дефибрилляцию до прибытия скорой помощи. Дроны были эффективны в любое время года и в любых условиях освещения.

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