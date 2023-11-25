Астрономы выяснили, почему карликовые галактики производят больше всего звезд во Вселенной

Американские астрономы из Университета штат Мичиган выдвинули теорию, объясняющую причину активного образования звезд в карликовых галактиках. Эти системы невелики по космическим меркам, однако производят больше всего новых светил в известной Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

По мнению исследователей, такое распределение связано с тем, что звезды в маленьких галактиках очень редко заканчивают свою эволюцию в качестве сверхновых и зачастую превращаются в черные дыры. Это позволяет этим областям космоса сохранять больше молекулярного газа, из которого затем формируются новые звезды.

Ученые полагают, что взрывы сверхновых создают космический «ветер», который выбрасывает молекулярный газ в межгалактическое пространство. В то же время при появлении сверхновых происходит синтез более тяжелых элементов, которые необходимы для появления новых массивных звезд. В малых галактиках обычно мало металлов, что позволяет поддерживать цикл формирования небольших звезд в течение примерно 10 млн лет — столько времени требуется для накопления ресурсов для создания массивной звезды, которая потом сможет взорваться.

Примеры таких областей звездообразования в местных карликовых галактиках включают Туманность Тарантул в Большом Магеллановом Облаке, расположенную в 160 тыс. световых годах от Земли, и Маркарян 71 в галактике NGC 2366, расположенную примерно в 10 млн световых лет от нашей планеты.

Ранее ученые открыли новый тип звездного катаклизма, благодаря которому потухшее светило снова зажглось.