Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Астрономы выяснили, почему карликовые галактики производят больше всего звезд во Вселенной

TAJ: малые галактики экономят звездный материал за счет редких сверхновых

close
100%
Aaron M. Geller, Northwestern, CIERA + IT-RCDS

Американские астрономы из Университета штат Мичиган выдвинули теорию, объясняющую причину активного образования звезд в карликовых галактиках. Эти системы невелики по космическим меркам, однако производят больше всего новых светил в известной Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

По мнению исследователей, такое распределение связано с тем, что звезды в маленьких галактиках очень редко заканчивают свою эволюцию в качестве сверхновых и зачастую превращаются в черные дыры. Это позволяет этим областям космоса сохранять больше молекулярного газа, из которого затем формируются новые звезды.

Ученые полагают, что взрывы сверхновых создают космический «ветер», который выбрасывает молекулярный газ в межгалактическое пространство. В то же время при появлении сверхновых происходит синтез более тяжелых элементов, которые необходимы для появления новых массивных звезд. В малых галактиках обычно мало металлов, что позволяет поддерживать цикл формирования небольших звезд в течение примерно 10 млн лет — столько времени требуется для накопления ресурсов для создания массивной звезды, которая потом сможет взорваться.

Примеры таких областей звездообразования в местных карликовых галактиках включают Туманность Тарантул в Большом Магеллановом Облаке, расположенную в 160 тыс. световых годах от Земли, и Маркарян 71 в галактике NGC 2366, расположенную примерно в 10 млн световых лет от нашей планеты.

Ранее ученые открыли новый тип звездного катаклизма, благодаря которому потухшее светило снова зажглось.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий