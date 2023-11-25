Геологи приблизились к разгадке природы фонтанов лавы из вулканов

Международная группа геологов и специалистов по наукам о Земле из Исландии, Великобритании и США разработала новую теорию о том, как образуются фонтаны лавы при извержении вулканов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Вулканическое фонтанирование — один из самых эффектных видов извержения, при котором огненная гора выбрасывает в небо струи расплавленной породы. Однако за счет чего они формируются и что движет их энергией, до сих пор точно неизвестно.

Научная команда воспользовалась характеристиками извержения вулкана Фаградальсфьялль, случившегося в 2021 году. Фаградальсфьялль не взорвался, как это часто бывает, а изверг серию лавовых фонтанов разной высоты.

Новая теория предполагает, что Фаградальсфьялль и подобные ему вулканы имеют неглубокую полость под кальдерой, заполненную магмой. Когда магма поднимается в полость, газы приводят к образованию слоя пены наверху магмы внутри этой полости.

Исследователи считают, что разрушение слоя пены высвобождает давление, которое выталкивает магму в воздух, создавая эффект фонтана — как газировка из банки, которую хорошо встряхнули. Циклический характер фонтанирования обусловлен тем, что газы неоднократно создают слой пены внутри полости.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.