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Стало известно, как пингвины различают друг друга

Animal Behaviour: африканские пингвины отличают друг друга по точкам на груди

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Animal Behaviour

Африканские пингвины, возможно, узнают друг друга по черным точкам, расположенным на их белой груди. Это показало исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour.

Ученые провели эксперимент на колонии африканских пингвинов из морского парка Италии. В природе они живут на южном береге Африки и отличаются сложными социальными связями. Так, они способны общаться звуками, причем в каждой группе — свой набор, что похоже на человеческие диалекты.

Чтобы выяснить, каким образом пингвины отличают друг друга, ученые построили небольшой вольер с высокими непрозрачными стенами и видеокамерами. Затем они повесили фотографии двух пингвинов, незнакомца и «супруга» испытуемой особи в натуральную величину на дальней стене вольера. Просмотр видео показал, что пингвины способны отличить чужака от своего партнера: они дольше смотрели на свою пару.

Но когда ученые отредактировали фотографии, скрыв черные точки на груди птиц, испытуемый пингвин смотрел то на одно фото, то на другое. Такое поведение может означать, что пингвины не могли определить, знают ли они изображенную птицу.

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