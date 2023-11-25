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Врачи рассказали, как научиться получать удовольствие от нелюбимой еды

The Conversation: голод может помочь полюбить здоровую еду

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Depositphotos

Потребление нелюбимой еды на голодный желудок или вместе с друзьями может помочь перейти к правильному питанию. Об этом эксперты рассказали The Conversation.

Вкус — это сложная система, которая развилась в ходе эволюции, чтобы помочь человеку выбирать продукты с высокой питательной ценностью и отказываться от всего потенциально опасного. На пищевые предпочтения влияют многие факторы, включая возраст, генетику и окружающую среду. Новые данные показывают, что бактерии в слюне также могут производить ферменты, влияющие на вкус пищи. Генетика оказывает умеренное влияние на пищевые предпочтения, от 32% до 54% в зависимости от типа пищи.

Однако существуют способы приучить себя к определенной еде, например, более здоровой.

Во-первых, с течением времени симпатия к определенному вкусу может развиться сама, но могут потребоваться 10–15 или более попыток. При этом можно экспериментировать, употребляя продукт в сочетаании с другими. Например, горький вкус рукколы можно замаскировать сладкой заправкой для салата. Приятные воспоминания о продукте могут сделать его более желанным, поэтому можно сочетать его с той едой, которая уже нравится или съесть его во время встречи с друзьями. Кроме того, любая еда вкуснее в голодном состоянии, поэтому стоит попробовать нелюбимый продукт на голодный желудок. Главное при этом — помнить о цели: кто-то хочет улучшить здоровье, другие пытаются привыкнуть к местной кухне после переезда. Эта причина поможет не сдаться при очередной попытке полюбить нелюбимую еду, отмечает The Conversation.

Ранее врачи рассказали, каких продуктов стоит избегать при рефлюксной болезни.

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