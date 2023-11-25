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Ученые предложили очищать воду от микропластика гибридными биороботами

AFM: устройства из водорослей и магнитов удалили 92% пластика из воды

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Global Look Press

Команда ученых из Брненского технического университета в Чехии разработала биогибридных микророботов, которые могут удалять частицы микро- и нанопластика из воды. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Устройства под названием MAR (magnetic algae robots, магнитные роботы-водоросли) представляют собой комбинацию из водорослей и экологически чистых магнитных материалов.

«Эти роботы работают под воздействием внешнего магнитного поля, что позволяет точно контролировать их движение. Отрицательный поверхностный заряд MAR объясняется наличием -COOH-групп на поверхности клеток водорослей. Напротив, выбранные микро- и нанопластики несут положительный поверхностный заряд. Это положительно-отрицательное взаимодействие облегчает электростатическое притяжение, тем самым способствуя целенаправленному захвату и удалению микро- и нанопластиков с помощью MAR», — объяснил принцип работы инновации соавтор исследования, специалист лаборатории энергетики и инноваций будущего Ся Пэн.

Пэн и ее коллеги оценили микророботов в серии испытаний и обнаружили, что MAR можно было управлять дистанционно с высокой степенью точности, удаляя большинство мельчайших пластиковых частиц из резервуаров с водой, в которые они были помещены.

«Наши микророботы продемонстрировали замечательную эффективность удаления, достигнув высокого уровня успеха: 92% для нанопластиков и 70% для микропластиков», — отметил Ся Пэн.

Ранее ученые нашли метод точного поиска мест загрязнения почвы микропластиком.

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