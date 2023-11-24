Курьез помог ученым раскрыть тайну аномально больших пенисов летучих мышей

Курьезный случай помог биологам из швейцарского университета Лозанны раскрыть секрет непропорционно больших пенисов у летучих мышей вида поздний кожан (Eptesicus serotinus). На помощь ученым пришел пенсионер из Нидерландов, заинтересовавшийся данным животными. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Current Biology.

Поздние кожаны — относительно крупные летучие мыши с размахом крыльев более 35 сантиметров, живущие в лесах Европы и Азии. Гениталии самцов этого вида аномально крупные, и их длина в семь раз превышает глубину влагалища самок, а сердцевидная головка пениса примерно в семь раз шире влагалища их партнеров, что делает секс с проникновением для данных рукокрылах фактически невозможным.

На помощь исследователям неожиданно пришел пенсионер из Ян Юкен из деревни Кастерней в Нидерландах. Мужчина увлекся наблюдением за летучими мышами и установил несколько камер, чтобы следить за их жизнью. Одно из устройств стояло на чердаке местной церкви и запечатлело совокупление поздних кожанов.

«Видео для взрослых» с участием летучих мышей от натуралиста-любителя помогло ученым понять, как именно спариваются представители данного вида. Оказалось, что эти млекопитающие в принципе обходятся без проникновения, ограничиваясь контактом гениталий. Похожий способ секса распространен среди птиц, но никогда прежде не наблюдался у млекопитающих.

Любовные игры поздних кожанов длятся довольно долго — от 53 минут до 13 часов.

Ученые предположили, что самки летучих мышей способны удерживать в себе сперму нескольких самцов в течение 2-3 месяцев, прежде чем выбрать, от кого именно они хотят произвести потомство.

Ранее в Бразилии поймали особь вида летучей мыши, который никто не видел уже более 100 лет.