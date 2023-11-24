Разработан тест на рак поджелудочной железы с чувствительностью 92%

Ученые из Китая, США и Чехии разработали основанный на глубоком обучении метод раннего выявления аденокарциномы протоков поджелудочной железы с помощью компьютерной томографии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Медианная общая продолжительность жизни при раннем обнаружении рака поджелудочной железы составляет 9,8 лет. После выявления на поздней стадии большинство пациентов проживет около полутора лет. Поэтому ведутся разработки тесты для скрининга на рак поджеудочной железы. В новом исследовании ученые представили метод PANDA для обнаружения рака поджелудочной с помощью компьютерной томографии без контрастирования.

Тестирование показало, что PANDA эффективно выявляет рак и превосходит рентгенологов по специфичности и чувствительности на 6,3% и 34,1% соответственно. Чувствительность показывает, насколько хорошо тест выявляет заболевание у больных пациентов, а специфичность — как хорошо он исключает заболевание у здоровых людей. В ходе крупномасштабной проверки PANDA достигла чувствительности и специфичности 92,9% и 99,9% соответственно.

Ранее ученые нашли способ выявить рак желудка с точностью 90%.