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Отказ от одной ложки соли в день снижает давление не хуже лекарств

Health: отказ от одной ложки соли в день снижает давление не хуже лекарств

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Большинство людей могут снизить свое кровяное давление, уменьшив ежедневное потребление натрия на 2200 мг, что соответствует одной чайной ложке. При этом эффект может быть сопоставим с приемом лекарств от гипертонии. Об этом сообщает Health.

В исследовании приняли участие 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет с различными показателями артериального давления. Они в течение недели соблюдали диету с высоким потреблением соли, а затем — с низким. В первом случае к обычному рациону добавляли 2200 мг натрия, то есть чуть менее одной чайной ложки. При диете с низким потреблением соли общее количество натрия составляло 500 мг ежедневно.

Систолическое артериальное давление участников было снижено на 7–8 мм рт. ст., когда они придерживались диеты с низким потреблением натрия по сравнению с диетой с высоким содержанием натрия. Снижение артериального давления примерно на 6 мм рт. ст. сравнимо с эффектом, оказываемым обычно используемыми препаратами против гипертонии, заметили ученые. Кроме того, люди, которые уже принимают эти препараты, также получали пользу при ограничении потребления соли в виде еще большего снижения давления.

Чтобы улучшить вкусовые качества еды можно использовать свежие травы (базилик, тимьян, кинзу), специи (корицу, перец чили, тмин) и соки (гранатовый, апельсиновый или ананасовый), рассказывает Health. Также сократить потребление соли могут фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные источники белка.

Ранее ученые выяснили, что болезненные менструации связаны с повышенным риском заболеваний сердца.

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