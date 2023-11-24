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Найден новый возможный фактор риска заболеваний сердца

AHA: болезненные месячные связаны с повышенным риском заболеваний сердца

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Синдром поликистозных яичников и болезненные менструации связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование, представленное на научной сессии Американской кардиологической ассоциации (AHA).

В исследовании приняли участие более 50 тысяч человек. Анализ показал, что у женщин с дисменореей (болезненными менструациями) чаще развивалась хроническая ишемическая болезнь сердца — состояние, при котором сердце получает меньше крови и кислорода из-за сужения артерий. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) был связан с увеличением риска гипертонии на 30%.

Ученые считают, что при дисменорее повышенный стресс и нарушение работы вегетативной нервной системы (которая отвечает за функцию сердца и сосудов), а также увеличение количества определенных молекул, связанных с воспалением, может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. При СПКЯ у женщин развивается повышенный уровень андрогенов, что приводит к снижению чувствительности к инсулину. Это повышает риск ожирения, которое является фактором риска гипертонии.

Регулярная физическая нагрузка и сбалансированное питание могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и облегчить симптомы СПКЯ и дисменореи, отметили авторы работы. Однако в настоящее время не существует одобренных лекарств, специально предназначенных для лечения СПКЯ: терапия направлена только на устранение симптомов.

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