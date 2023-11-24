Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты лучше насыщают и помогают похудеть

Растительная пища, такая как фрукты, овощи и злаки, содержит много клетчатки. Эти пищевые волокна способствуют нормальной работе кишечника, сохранению длительного чувства сытости и снижению веса. Об этом гастроэнтеролог из США Нина Нэнди рассказала Live Science.

Врач объяснила, что организму человека требуется около 20 минут, чтобы послать сигналы в мозг о том, что насыщение достигнуто и продолжать прием пищи нет необходимости. Тем не менее, точная продолжительность временного промежутка между началом приема пищи и ощущением сытости зависит от множества факторов, включая тип продуктов.

Чувства голода и насыщения в значительной степени контролируются гормонами. Грелин стимулирует аппетит и вырабатывается в кишечнике, а лептин, подавляющий аппетит, производится белыми жировыми клетками организма. Также мозг получает сигнал о насыщении на основе информации от нервов, которые «регистрируют» растяжение желудка пищевыми массами.

Нэнди рассказала, что продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, овощи и цельные злаки, способствуют насыщению. Нерастворимая клетчатка сохраняется в изначальном виде при прохождении пищи через желудочно-кишечный тракт. Это снижает выработку грелина и запускает секрецию других кишечных гормонов, подавляющих аппетит. Кроме того, больший объем неперевариваемых волокон оказывает давление на рецепторы растяжения желудка, что является признаком достижения чувства сытости.

В совокупности ощущение наполненности желудка и снижение уровня гормона приводит к тому, что человек не испытывает желание употреблять больше пищи. Таким образом растительные продукты способствуют поступлению в организм меньшего количества калорий и снижению массы тела.

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