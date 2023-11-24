Попкорн может помочь некоторым пожилым замедлить ухудшение памяти

Ученые из Университета Раша в Чикаго выяснили, что возрастное ухудшение памяти у чернокожих людей могут замедлить несколько дополнительных порций цельнозерновых продуктов, включая хлеб, крупы и попкорн. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 3326 людей без деменции в среднем в возрасте 75 лет, 60%, были чернокожими. За их здоровьем следили в среднем шесть лет. Каждые три года они заполняли анкету для оценки частоты употребления цельнозерновых продуктов, а также проходили тесты на память и мышление.

Затем участников разделили на пять групп в зависимости от количества цельнозерновых продуктов, которое они употребляли. В группе с самым низким потреблением участники съедали менее половины порции в день, а с самым высоким потреблением — 2,7 порции в день. Одна порция — это около 30 граммов пищи, например, ломтик хлеба или чашка сухих хлопьев.

Исследование показало, что среди чернокожих, которые входили в группу с самым высоким потреблением цельнозерновых продуктов, скорость снижения памяти была самой низкой. Фактически по навыкам памяти и мышления они были на 8,5 года «моложе», чем чернокожие из группы наименьшего потребления цельных зерен. Для участников с другими цветами кожи такой ассоциации обнаружено не было.

Результат был таким же после поправки на факторы, которые могут повлиять на скорость ухудшения умственных функций: возраст, пол, образование и курение. Исследование не доказало, что употребление большего количества цельнозерновых продуктов замедляет ухудшение памяти, а лишь показало наличие ассоциации.

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