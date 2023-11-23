Ученые выяснили, что борьба с парниковыми газами увеличит количество погодных бедствий

Китайские ученые из Нанкинского университета информационных наук и технологий выяснили, что радикальное сокращение выбросов углекислого и других парниковых газов в атмосферу не только не остановит глобальное потепление, но и может привести к увеличению количества погодных катаклизмов в некоторых регионах к 2050 году. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Снижение выбросов углерода от сжигания ископаемого топлива остается главной стратегией борьбы с глобальным потеплением, призванной сдержать повышение средней температуры на планете в пределах от 1,5°C до 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем к 2100 году. Сегодня наша планета уже на 1,1°C теплее, чем в начале эпохи бурного развития промышленности.

Китайские специалисты установили, что если человечество каким-то образом полностью избавится от парниковых выбросов в текущем столетии, это повлияет на два связанных с углеродом загрязнителя воздуха — тропосферный озон и атмосферные аэрозоли.

Группа определила, что сокращение количества атмосферных аэрозолей негативно повлияет, усугубляя частоту возникновения экстремальных погодных явлений сильнее, чем парниковые выбросы.

Тропосферный озон влияет на температуру планеты, усиливая тепловой эффект от солнечного излучения, тогда как атмосферные аэрозоли могут оказывать обратное действие, охлаждая Землю.

Ученые смоделировали воздействие каждого из парниковых газов, озона и аэрозолей в условиях прекращения новых выбросов. Расчеты показали, что устранение аэрозолей приведет к потеплению на 2°C. Аналогичным образом модель показала, что при этом количество осадков увеличится во всем Северном полушарии и снизится в Южном полушарии.

Продолжительность волн тепла при этом к 2050 году увеличится до 40 дней в году, причем каждое такое событие будет длиться около 20 дней. А к 2100 году период экстремальной жары составит уже 50 дней в году.

Авторы статьи подчеркнули, что их выводы говорят о необходимости искать устойчивые решения не только для парниковых газов, но и для связанных с ними загрязнителей.

Ранее ученые определили критические точки нагрева мирового океана.