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Найден способ быстро улучшить работу мозга при недостатке сна

Physiology & Behavior: легкая тренировка улучшает работу мозга при недосыпании

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20-минутная тренировка может смягчить последствия плохого сна для мозга. Исследование опубликовано в журнале Physiology & Behavior.

Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, однако недавние исследования показали, что 40% населения мира страдает от недосыпа. Последствия хронического дефицита сна включают сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, нейродегенеративные расстройства и депрессию. В краткосрочной перспективе недостаток сна может ухудшить способность человека рассуждать и концентрировать внимание.

В новом исследовании приняли участие 24 человека. В первом эксперименте участники спали по пять часов в течение трех ночей подряд, что похоже на условия жизни посменно работающих сотрудников или родителей маленьких детей. Во втором эксперименте людей лишили сна на сутки, после чего поместили в условия недостатка кислорода — с подобными ситуациями часто сталкиваются альпинисты и лыжники.

В обоих случаях у всех участников наблюдалось улучшение когнитивных функций после 20-минутной езды на велотренажере. Более тяжелые нагрузки могли бы усугубить стресс от недосыпа и снизить умственные способности еще сильнее, считают ученые.

Интересно, что сокращение времени сна до пяти часов в сутки на три дня по-разному влияло на работу мозга участников. Это может означать, что некоторые люди более устойчивы к легкому или умеренному дефициту сна. Тем не менее упражнения средней интенсивности улучшали производительность всех участников.

Ранее ученые нашли новый признак ухудшения работы мозга у пожилых без деменции.

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