Ветеринары нашли вероятную причину эпидемии загадочной пневмонии у собак в США

Американские специалисты из Ветеринарно-диагностической лаборатории Университета штата Нью-Гэмпшир (UNH) обнаружили ранее неизвестную бактерию, которая может быть причиной вспышки респираторного заболевания, поразившего собак как минимум в 12 штатах США. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте научного учреждения.

Генетическое секвенирование образцов 70 инфицированных питомцев выявило новый микроорганизм, оказавшийся меньше обычных бактерий как по физическому размеру, так и по размеру генома.

Ветеринары из UNH уточнили, что поражающая собак болезнь начинается с кашля, насморка и чихания, которые могут быстро перерасти в пневмонию и унести жизнь четвероногого любимца в течение суток. Заболевание можно принять за питомниковый кашель — собачью простуду, — однако она не поддается обычному лечению.

Исследователи добавили, что к новой болезни уязвимы все породы собак, однако она не передается людям. Ученые пытались вырастить новые бактерии в лаборатории, чтобы выяснить, какие антибиотики будут лучше всех действовать против патогена, но их усилия не увенчались успехом. Однако, исходя из структуры микроба, ветеринарные врачи предполагают, что с ним должен справиться препарат доксициклин.

Специалисты предупредили, что пока не существует никаких конкретных профилактических мер или методов лечения новой болезни, а вероятные сроки их создания займут много времени. Поэтому владельцам собак рекомендуют ограничить контакты питомцев с сородичами и не оставлять их в питомниках, где много собак будут находиться в ограниченном помещении.

Ранее американские ветеринары зафиксировали вспышку неизвестной респираторной болезни среди собак, которая начала быстро распространяться по США.