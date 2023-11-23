Ученые нашли новый признак ухудшения работы мозга у пожилых без деменции

Уменьшение размера зоны мозга гиппокампа связано с ухудшением умственных функций у пожилых даже без болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 128 людей со средним возрастом 72 года, которые не имели проблем с мышлением или памятью. За ними наблюдали около семи лет, при этом пациенты ежегодно проходили тесты для оценки умственных функций. Также ученые отслеживали структурные изменения мозга с помощью различных типов визуализации.

Более высокий уровень потери объема зоны мозга гиппокампа был связан с более быстрым ухудшением умственных функций. Эта область мозга играет ключевую роль в переводе краткосрочных воспоминаний в долгосрочные. Деградация гиппокампа приводила к нарушению памяти и мышления даже у пациентов без признаков болезни Альцгеймера (тау-белков и амилоидных бляшек в мозге).

Нарушения умственных функций включают проблемы с памятью, получением новой информации, концентрацией внимания или принятием решений. Умеренные нарушения не мешают выполнять повседневные задачи, в то время как тяжелые могут лишить человека возможности писать, говорить и понимать смысл слов.

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