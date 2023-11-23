Российские ученые разработали новый способ прогнозирования сердечной недостаточности

Ученые из Национального исследовательского университета МИЭТ (Москва) и Института исследований и разработок информационных технологий в биосистемах (Сербия) разработали сенсор для выявления сердечной недостаточности по количеству белка NT-proBNP в слюне. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают множество людей по всему миру. Чтобы оценить риск развития этих заболеваний, обычно используют анализ крови, направленный на определение маркера сердечной недостаточности, — белка NT-proBNP. Такой способ диагностики эффективен, но иногда забор крови для его проведения может быть травмирующим для пациентов, перенесших, к примеру, большую кровопотерю. Российские ученые вместе с коллегами из Сербии научились определять данный маркер по слюне.

NT-proBNP выделяется в больших количествах при сильных напряжениях (растяжениях) в клетках миокарда. Чтобы отследить повышение уровня этого белка в слюне, ученые разработали высокочувствительный сенсор на основе графена — материала, состоящего всего из одного слоя атомов углерода. Графен служил проводником — элементом, по-разному проводящим электрический ток в зависимости от того, был ли обнаружен NT-proBNP. Чтобы усилить чувствительность сенсора к этому белку, исследователи присоединили к графену соответствующий рецептор — молекулу, способную распознавать вещества. Ученые использовали традиционный метод на основе промежуточной «липкой» молекулы, которая связывается с графеном с одной стороны, а с рецептором — с другой.

При наличии белка NT-proPNP в графеновом проводнике изменяется концентрация электронов, по которой и можно отследить маркер сердечной недостаточности. Исследователи уже протестировали разработанный сенсор на искусственной слюне, по химическому составу схожей с естественными образцами. Сенсор определил маркер NT-proPNP менее чем за 10 минут. Это почти в четыре раза быстрее, чем анализы сыворотки крови.

Новая технология позволит на ранней стадии выявлять острую сердечную недостаточность без анализов крови. Данный тест может в будущем применяться в отделениях скорой помощи, когда необходимо быстро определить возможную причину ухудшения состояния человека.

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