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Доказано внеземное происхождение кулона Тутанхамона

Phys.org: кулон Тутанхамона мог быть создан в результате удара метеорита

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Ben Curtis/AP

Желтое стекло ливийской пустыни, из которого изготовлен кулон египетского фараона Тутанхамона, образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли. К такому выводу пришли исследователи университетов и научных центров Германии, Египта и Марокко, результаты изысканий которых опубликовал Phys.org.

Происхождение стекла почти век было предметом спора среди ученых. Дело в том, что оно не похоже ни на одно натуральное стекло по своему составу, а найти его можно только в определенной части пустыни на юго-востоке Ливии и юго-западе Египта. Его возраст составляет порядка 29 млн лет.

В новом исследовании описываются результаты анализа двух образцов желтого стекла, купленных у жителя Ливии. В них нашли частицы кубического циркония, минерала, который может образоваться только при температуре от 2250 до 2700 °C. Также был обнаружен редкий полиморф орто-II, который может появиться только при давлении около 130 000 атмосфер.

На основании вышесказанного исследователи сделали вывод, что такое стекло могло появиться в ливийской пустыне только в результате удара метеорита или взрыва атомной бомбы. Учитывая возраст стекла, ученые остановились на теории о метеорите.

До этого сообщалось, что ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГУ синтезировали искусственные аналоги природных стекол, которые формируются в результате падения на Землю метеоритов. Разработку можно будет использовать в адресной доставке лекарств.

Ранее ученые разработали новый метод внеземной добычи ресурсов.

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