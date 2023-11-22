Астрофизики нашли мощные источники «призрачных частиц», направленные на Землю

Японские ученые из Технологического института Сибауры в Токио выяснили, что активные ядра галактик (АЯГ), также известные как блазары, могут быть источниками «призрачных частиц» нейтрино, постоянно проходящих сквозь Землю. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Нейтрино называют «призрачными частицами» из-за того, что их очень трудно обнаружить, поскольку они лишены заряда и почти не имеют массы. Нейтрино способны проникать сквозь плотные пылевые облака и другие преграды, препятствующие иным формам материи и энергии. Каждую секунду около 65 млрд нейтрино без помех проходят через наши тела, не оказывая никакого эффекта.

В свою очередь активные ядра галактик испускают широкий спектр из электромагнитного излучения, начиная от слабых радиоволн и заканчивая жесткими гамма-лучами чрезвычайно высокой энергии. Кроме того, блазары выбрасывают так называемые космические лучи, которые при взаимодействии с частицами света создают нейтрино, отметили ученые.

Чтобы лучше разобраться в таинственной природе нейтрино, исследователи наблюдали за вспышками 144 блазаров, что позволило рассчитать их недельный поток гамма-лучей.

Команда статистически оценила поток нейтрино от каждой гамма-вспышки и разработала масштабную зависимость, основанную на потоке гамма-излучения блазара в более спокойные периоды.

Сравнивая свои прогнозы по нейтрино для каждого блазара за недельный и 10-летний периоды с данными детектора нейтрино IceCube с течением времени, ученые смогли установить верхние пределы вклада вспышек в поток нейтрино.

Астрофизики выразили надежду, что их расчеты помогут улучшить понимание вклада блазаров в происхождение нейтрино.

Ранее астрономы провели крупнейшее в истории космологическое компьютерное моделирование.