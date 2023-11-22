Чистящие средства с хлором оказались бессильны против распространенной супербактерии

Британские ученые из Плимутского университета выяснили, что распространенный возбудитель диареи — бактерия Clostridioides difficile (C. Diff) из рода клодистрий — оказалась практически неуязвима для дезинфекции хлором. Исследование опубликовано в научном журнале Microbiology.

Патоген переносит высокие концентрации хлора с такой же легкостью, как если бы его обрабатывали обычной водой без добавок.

В новом работе ученые изучили реакцию спор трех различных штаммов C. diff на три используемые в больницах концентрации гипохлорита натрия. Затем споры наносили на хирургические инструменты и халаты пациентов и исследовали с помощью электронных микроскопов, чтобы установить, есть ли какие-либо морфологические изменения во внешней оболочке объектов.

«Это показывает, что нам нужны дезинфицирующие средства и рекомендации, которые соответствуют поставленной цели и работают в соответствии с эволюцией бактерий. Исследование должно оказать существенное влияние на текущие протоколы дезинфекции в медицинской сфере во всем мире», — отметила ведущий автор исследования, доктор Тина Джоши.

Ранее ученые нашли средство против супербактерий в обычном кожном микробе.