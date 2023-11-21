В России зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили, что на 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тыс. случаев COVID-19, что на 38 % больше, чем на предыдущей неделе, причем около 30% заболевших приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Преобладающими остаются последовательности геноварианта «омикрон», в число которых входит «пирола». Ранее Попова заявила, что штамм коронавируса «пирола», проникший в Россию, распространится, но не станет основным.

Кроме того, зафиксирован рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, традиционно рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 начинается в ноябре-декабре, а пик приходится на январь, сразу после новогодних праздников.

В ведомстве подчеркнули важность вакцинации для профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, вакцины, разработанные для варианта «омикрон», эффективно снижают тяжелое течение заболевания и «пиролой».

Ранее депздрав Москвы опроверг данные о росте числа госпитализаций из-за ковида.