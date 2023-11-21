Ученые обнаружили новую причину внутримозгового кровоизлияния

Ученые из университета Калифорнии обнаружили, что кровоизлияние в мозг может возникать не из-за повреждений кровеносных сосудов, а вследствие неправильного взаимодействия особых клеток крови с иммунными. Результаты исследования опубликованы в BMC (BioMed Central).

Кровоизлияние в головной мозг, или геморрагический инсульт, — это патологическое состояние, при котором в полость черепа спонтанно (без травмы головы) изливается кровь. Несмотря на то, что заболевание встречается гораздо реже ишемического инсульта, оно обладает очень высокой летальностью.

Считается, что причиной геморрагического инсульта является повреждение сосудов головного мозга. Тем не менее исследование американских ученые показало, что это не так. На самом деле кровоизлияние в мозг происходит из-за неправильного функционирования эритроцитов. Это красные клетки крови, которые транспортируют гемоглобин и отвечают за обменные процессы тканей и органов.

Ученые подвергли эритроциты воздействию трет-бутилгидропероксида, вещества, которое вызывает окислительный стресс. Затем клетки были помечены с помощью методики флуоресцентной визуализации и введены лабораторным мышам. Благодаря флуоресцентным меткам ученые могли отслеживать активность эритроцитов в стенках кровеносных сосудов мозга грызунов.

Оказалось, что «застревание» эритроцитов в капиллярах запускает процесс эндотелиального эритрофагоцитоза. Это поглощение и разрушение эритроцитов макрофагами — особыми иммунными клетками. Ученые обнаружили, что слишком интенсивное взаимодействие красных кровяных телец с макрофагами может спровоцировать кровоизлияние в мозг, даже если стенки сосудов не были ранее повреждены.

Для более глубокого изучения механизмов, лежащих в основе такой взаимосвязи, необходимы дальнейшие исследования. Ученые надеются, что их открытие поможет разработать новые методы терапии сосудистых заболеваний, в том числе инсультов.

Ранее был найден способ снизить риск инсульта при аритмии на 37%.