Назван необычный способ улучшить сексуальные отношения в паре

Профессор поведенческой медицины Аманда Дейли из Университета Лафборо (Британия) рассказала, что совместные тренировки способствуют повышению сексуального желания в паре. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач объяснила, что во время совместной пробежки, поездки на велосипеде или тренировки по плаванию повышается уровень гормона тестостерона, что может усилить сексуальное возбуждение как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, физические упражнения делают людей более энергичными. Это способствует усилению сексуальной мотивации.

Также Дейли отметила, что в результате регулярных тренировок у мужчин и женщин улучшается физическая форма. Партнеры становятся более уверенными в своей внешней привлекательности.

Помимо этого, тренировочная активность повышает уровень гормонов счастья, таких как эндорфин и серотонин. Физические упражнения связаны с увеличением концентрации в крови и окситоцина — гормона, который вырабатывается в мозге (гипоталамусе) каждого позвоночного организма. Обычно его называют гормоном любви. Некоторые исследования показали, что «гормон любви» действует как афродизиак. Он может заставить людей чувствовать себя более физически близкими к любимым и, следовательно, усиливать возбуждение.

Ранее психологи оценили последствия мастурбации для психического здоровья.