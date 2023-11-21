Врач рассказала, с чем связаны провалы в памяти после употребления алкоголя

Американский врач Джилл Граймс рассказала, что провалы в памяти, связанные с употреблением алкоголя, могут возникать из-за его способности «отключать» гиппокамп — часть мозга, которая обрабатывает кратковременную память и хранит ее в области, ответственной за долговременную. Об этом сообщает Daily Mail.

Граймс объяснила, что потеря памяти может быть спровоцирована употреблением большого количества алкоголя за короткий промежуток времени. В течение двух часов женщинам рекомендуется выпивать не более четырех порций алкоголя (одна порция — это бокал вина, один коктейль или бутылка пива) а мужчинам — не более пяти. Внезапное и быстрое повышение уровня алкоголя в крови вызывает сбои в работе головного мозга, в частности гиппокампа — области, участвующей в хранении краткосрочной памяти и ее перераспределении в долговременную.

Врач отметила, что количество алкоголя, которое может вызвать провал в памяти наутро, индивидуально для каждого человека. Также тяжесть последствий опьянения зависит от количества и вида пищи, которую человек употреблял вместе с напитками. Кроме того, прием антидепрессантов, лекарств от кашля, простуды и обезболивающих может усилить опьянение.

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