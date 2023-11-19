Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ошибка хозяев портит кошкам здоровье и повышает кислотность их фекалий

UIUC: 30% лишнего веса делают фекалии кошек кислыми и повышают риск рака

close
100%
Richmond Animal Care and Control/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ученые из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне (UIUC) выяснили, что лишний вес у кошек приводит к нарушению всасывания питательных веществ и увеличению кислотности кала. Исследование опубликовано в Journal of Animal Science.

В рамках эксперимента 11 взрослым стерилизованным кошкам предоставляли неограниченное количество сухого корма в течение 18 недель. Несколько других кошек служили группой сравнения: калорийность их рациона была подобрана так, чтобы вес животных не менялся.

Средний балл упитанности кошек (BCS) в начале исследования составлял 5,41 по 9-балльной шкале, но после 18 недель переедания этот показатель увеличился до 8,27. Это означает, что вес кошек был на 30% выше, чем нужно.

Ученые наблюдали увеличение объема фекалий и времени желудочно-кишечного транзита, то есть периода между приемом пищи и дефекацией. Также у кошек увеличилась кислотность фекалий, что указывает на плохое усвоение углеводов и жиров.

Поскольку кошки не получали всех необходимых питательных веществ, у них изменился микробный состав кишечника: выросла популяция бактерий Bifidobacterium, которые подавляют патогены и стимулируют иммунную систему, усиливая воспаление. Одновременно у них стало меньше Collinsella — бактерий, которые расщепляют клетчатку и снижают риск воспалительных заболеваний.

Обнаруженные изменения при наборе веса указывают на то, что ожирение у кошек может повышать риск диабета 2 типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, так как все они связаны с хроническим воспалением. Поскольку исследование было относительно коротким, ни у одной из кошек не развилось каких-либо долгосрочных заболеваний. Когда эксперимент завершился, животных посадили на диету для похудения.

Ранее ученые выяснили, как питомцы влияют на память пожилых людей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий