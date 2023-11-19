Ошибка хозяев портит кошкам здоровье и повышает кислотность их фекалий

Ученые из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне (UIUC) выяснили, что лишний вес у кошек приводит к нарушению всасывания питательных веществ и увеличению кислотности кала. Исследование опубликовано в Journal of Animal Science.

В рамках эксперимента 11 взрослым стерилизованным кошкам предоставляли неограниченное количество сухого корма в течение 18 недель. Несколько других кошек служили группой сравнения: калорийность их рациона была подобрана так, чтобы вес животных не менялся.

Средний балл упитанности кошек (BCS) в начале исследования составлял 5,41 по 9-балльной шкале, но после 18 недель переедания этот показатель увеличился до 8,27. Это означает, что вес кошек был на 30% выше, чем нужно.

Ученые наблюдали увеличение объема фекалий и времени желудочно-кишечного транзита, то есть периода между приемом пищи и дефекацией. Также у кошек увеличилась кислотность фекалий, что указывает на плохое усвоение углеводов и жиров.

Поскольку кошки не получали всех необходимых питательных веществ, у них изменился микробный состав кишечника: выросла популяция бактерий Bifidobacterium, которые подавляют патогены и стимулируют иммунную систему, усиливая воспаление. Одновременно у них стало меньше Collinsella — бактерий, которые расщепляют клетчатку и снижают риск воспалительных заболеваний.

Обнаруженные изменения при наборе веса указывают на то, что ожирение у кошек может повышать риск диабета 2 типа, рака и сердечно-сосудистых заболеваний, так как все они связаны с хроническим воспалением. Поскольку исследование было относительно коротким, ни у одной из кошек не развилось каких-либо долгосрочных заболеваний. Когда эксперимент завершился, животных посадили на диету для похудения.

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