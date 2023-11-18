Средиземноморская диета замедляет ухудшение умственных способностей у пожилых

Ученые из Университета Барселоны выяснили, что пожилые люди, соблюдающие средиземноморскую диету, имеют меньший риск снижения умственных функций. Исследование опубликовано в журнале Molecular Nutrition and Food Research.

В исследовании, которое продолжалось 12 лет, приняли участие 840 людей старше 65 лет. Ученые сравнили их уровни насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, метаболитов полифенолов и других веществ в крови, концентрация которых увеличивается при соблюдении средиземноморской диеты. Этот тип питания подразумевает ограничение потребления красного мяса, сахара и обработанных продуктов и увеличение потребления овощей, бобовых, фруктов, круп, молочных продуктов и богатой полезными жирами рыбы.

У пациентов с наиболее высокими уровнями биомаркеров, указывающих на приверженность средиземноморской диете, умственные функции снижались гораздо медленнее, чем у тех, кто питался иначе. Предыдущие исследования показали, что средиземноморская диета связана с лучшими умственными способностями у пожилых. Но новая работа выгодно отличается от них объективностью, так как для оценки питания пациентов ученые использовали не анкеты, а показатели крови.

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