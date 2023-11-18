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На МКС получили экзотическое пятое состояние материи

Nature: на орбите Земли создали квантовый газ из атомов калия и рубидия

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«Роскосмос»

Ученые на борту Международной космической станции (МКС) получили экзотическое пятое состояние материи, не встречающееся в природе. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

Четыре хорошо известных состояния материи — газ, жидкость, твердое тело и плазма. Однако существует еще одна форма — квантовый газ, также известный как конденсат Бозе-Эйнштейна, который до сих пор не обнаруживали в естественной среде.

Конденсаты Бозе-Эйнштейна генерируются в ультрахолодных лабораториях, где с помощью лазеров и магнитов облака атомов доводят до состояния, близкого к абсолютному нулю при температуре -273 °C. В таких условиях атомы замедляются, их края начинают сливаться, а исследователи могут наблюдать квантовые эффекты. На Земле гравитация заставляет вещество рассеиваться сразу после отключения научного оборудования, однако в микрогравитации космоса такие составы остаются стабильными.

В ходе последнего эксперимента на МКС специалисты впервые получили квантовый газ не из одного, а из двух типов атомов, взяв за основу калий и рубидий. Ученые заявили, что в будущем этот вид газа можно будет использовать для разработки космических квантовых технологий.

«Мы могли бы создавать датчики, чрезвычайно чувствительные к малым вращениям, и, по сути, использовать эти холодные атомы в конденсате Бозе-Эйнштейна для изготовления гироскопов. Эти гироскопы способны дать нам фиксированную точку отсчета в космосе, которую можно будет использовать для навигации в дальнем космосе», — отметил соавтор исследования, профессор физики и оптики Николас Бигелоу.

Ранее физики сумели охладить вещество до рекордно низкой температуры.

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