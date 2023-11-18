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SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink

Старт ракеты Falcon 9 с 23 спутниками Starlink прошел успешно

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Телеграм-канал «SpaceX»

Очередная партия из 23 мини-спутников Starlink выведена на орбиту 18 ноября. Старт ракеты Falcon 9 прошел успешно, сообщает SpaceX.

«Первая ступень Falcon 9 B1069 совершила посадку на платформу после своего 11-го полета. 23 спутника Starlink развернуты на орбите. Запуск миссии Starlink-6.28 — успешный», — говорится в сообщении.

Ракета стартовала с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в 8:05 по московскому времени.

В рамках проекта Starlink этот запуск стал 123-м с начала миссии в 2019 году и 54-м с начала текущего года. На орбите находятся уже около 5,4 тысячи мини-спутников глобальной спутниковой системы, предназначенной для обеспечения высокоскоростного беспроводного доступа в интернет. Время от времени часть аппаратов выходит из строя и их приходится заменять.

3 ноября американский предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковый интернет-бизнес Starlink достиг уровня безубыточности. Он отметил, что на Starlink приходится большая часть всех «активных спутников», а также большинство спутников, которые «к следующему году кумулятивно запустят с Земли».

Ранее Илон Маск заявил, что SpaceX доставит в космос в 4 раза больше груза, чем весь остальной мир.

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