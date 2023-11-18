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Найден способ удешевить терапию нервно-мышечных расстройств

Университет Симанэ: антитела к особому белку продлевают эффект Ботокса

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Ученые из Университета Симанэ (Япония) выяснили, что эффект Ботокса можно продлить с помощью препаратов, блокирующих работу особого белка на поверхности структур между нервами и мышцами. Исследование опубликовано в журнале Cell Death & Disease.

Ботулинический токсин-А, также известный как Ботокс, используется не только в косметологии, но и для лечения ряда нервно-мышечных расстройств, включая спазмы из-за церебрального паралича или инсульта, подергивание глаз, гиперактивный мочевой пузырь. Препарат вызывает паралич, блокируя передачу сигналов по нервно-мышечным синапсам — связям между нейроном (клеткой мозга) и мышечным волокном. Однако это действие обратимо, поэтому эффект длится лишь несколько месяцев.

В новом исследовании биологи обнаружили, что блокирование работы особого белка, — рецептора инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1R), замедляет восстановление нервно-мышечных синапсов. Они успешно протестировали инъекцию специфического антитела к IGF1R на мышах. Препарат продлил действие Ботокса, который ввели в икроножные мышцы животных. Терапия Ботоксом в сочетании с антителами к IGF1R может обеспечить более долгосрочный эффект, сократить количество необходимых инъекций и удешевить терапию.

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