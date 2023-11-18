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Дешевые лекарства помогают от мигрени не хуже дорогих, доказали ученые

Eur. J. Neurol: дорогие и дешевые лекарства от мигрени одинаково эффективны

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Ученые из Университета Бергена выяснили, что дешевые лекарства предотвращают мигрень так же эффективно, как и дорогие. Исследование опубликовано в European Journal of Neurology.

Мигрень – это особый тип головной боли, часто локализованной с одной стороны и сопровождаемой тошнотой, рвотой, свето- и звукочувствительностью. Хроническая мигрень ухудшает качество жизни и работоспособность человека. Пациентам часто требуется много времени, чтобы найти подходящие препараты для облегчения боли.

В новой работе ученые оценили эффективность различных лекарств от острой мигрени. Всего в исследовании использовались данные более чем ста тысяч пациентов. Лучше всего приступы мигрени предотвращали три препарата: ингибиторы CGRP (разработаны для лечения хронической мигрени), амитриптилин (применяется при депрессии и хронической боли) и симвастатин (используется для снижения уровня холестерина в крови). Ингибиторы CGRP дороже амитриптилина и симвастатина, однако эффективность этих трех препаратов почти одинакова. Это означает, что дешевые лекарства против мигрени могут иметь такой же лечебный эффект, как и более дорогие, заключили авторы.

Ранее ученые назвали привычку, разрушающую внимание и интеллект.

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