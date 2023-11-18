Тренировки в неправильное время суток могут ускорить разрушение суставов

Тренировки в одно и то же время суток приносят наибольшую пользу здоровью костей и суставов, выяснили ученые из Манчестерского университета. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Температура тела, кровяное давление и другие показатели работы организма изменяются в течение суток. Нарушения суточных ритмов связаны с повышенным риском различных заболеваний. Исследования показывают, что у жировых клеток есть свои биологические часы, а собственный ритм сердечно-сосудистой системы может объяснить распространенность утренних сердечных приступов.

В новом исследовании ученые выяснили, что суточным циклам подчиняются и ткани межпозвоночных дисков и хрящей. Они обнаружили, что физическая активность по утрам стимулирует светочувствительные центры мозга, давая сигнал телу о том, что пора просыпаться. Если же человек постоянно тренируется в разное время, происходит рассогласование суточных циклов мозга и опорно-двигательной системы, что потенциально может навредить здоровью. Эксперимент на мышах показал, что непредсказуемая активность способствовала разрушению костей и хрящей.

Ученые считают, что их результаты применимы и к людям, однако доказать это могут лишь исследования с участием людей. Кроме того, доказано, что физическая активность способствует здоровью опорно-двигательной системы, снижает боль при артрите и замедляет потерю костной ткани у пожилых, тем самым снижая риск переломов. Возможно, занятия в одно и то же время могут принести дополнительную пользу людям с артритом.

Ранее ученые выяснили, что у людей с ожирением наблюдается аномальный расход калорий ночью из-за нарушения суточных ритмов.