Экологи выяснили, что недооценили способность деревьев поглощать парниковые газы

Австралийские ученые-экологи из Университета Западного Сиднея изучили способность деревьев улавливать углекислый газ (CO2) из атмосферы с учетом новых знаний о физиологии растений. Они пришли к выводу, что леса обладают большим потенциалом для сдерживания парниковых выбросов, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

«Мы обнаружили, что хорошо зарекомендовавшая себя климатическая модель, которая используется для прогнозов глобального климата, сделанных такими организациями, как Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), предсказывает более сильное и устойчивое поглощение углерода до конца XXI века, если в нее включить воздействие некоторых критических климатических явлений на физиологические процессы, управляющие фотосинтезом.

Мы учли такие аспекты, как то, насколько эффективно углекислый газ может перемещаться через внутреннюю часть листа, как растения приспосабливаются к изменениям температуры и как флора наиболее экономно распределяет питательные вещества в своих кронах», — отметил глава научной группы Юрген Кнауэр.

Авторы протестировали различные версии модели, отличающиеся сложностью и реалистичностью учета физиологических процессов растений. Самая простая версия игнорировала три важнейших механизма, связанных с фотосинтезом, тогда как самая сложная версия включала эти механизмы.

Результаты показали, что сложные модели стабильно прогнозировали увеличение поглощения углерода растительностью во всем мире. Учтенные процессы усиливали друг друга.

Несмотря на это, авторы исследования подчеркивают, что это никоим образом не означает, что правительства мира могут отказаться от обязательств по сокращению выбросов углекислого газа.

Простая посадка большего количества деревьев и защита существующей растительности — не панацея, но научная работа подчеркивает многочисленные преимущества сохранения растительности, отметили экологи.

Ранее ученые выяснили, какие леса лучше всего удаляют углеродные выбросы из атмосферы.