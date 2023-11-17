Московские ветеринары рассказали, как заботятся о беременной косатке Нае

Команда ветеринарных врачей Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» в Москве описала специфику работы с первой в России беременной в искусственной среде косаткой Наей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в научном учреждении.

Данные наблюдений за китообразным важны для науки, поскольку ученым не так много известно об особенностях репродукции косаток. Ветеринары уже сталкиваются со сложностями из-за крупного размера животного и невозможности проведения многих видов хирургических операций.

«Китообразные – очень сложные пациенты для ветеринарного врача. Мы ограничены с точки зрения УЗИ, а процесс хирургических вмешательств осложняется отсутствием возможности обеспечить покой мышцам косатки, которая находится в постоянном движении. Даже при осложнении в родах мы не сможем провести операцию под анестезией, так как в мире на данный момент не существует аппарата, который способен обеспечить вентиляцию легких у животного такого размера», — рассказала главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова.

Основным показателем начала родов у китообразных остается температура тела, которая падает на один градус за сутки до появления детеныша на свет. Косатки вынашивают потомство от 15,5 до 18 месяцев, поэтому специалисты ориентируются на вторую половину декабря 2023 года.

Ранее ветеринары рассказали о первом случае в России беременности косатки в искусственной среде обитания.