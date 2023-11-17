Названы пищевые добавки, которые могут снизить риск деменции

Пробиотики помогают не только здоровью кишечника, но также могут защитить от деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным некоторых исследований, пробиотические добавки помогают при синдроме раздраженного кишечника (СРК), а также могут восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике после приема антибиотиков. Работа ученых из Университета Рединга в Англии, представленная на встрече Американского общества питания в июле, показала, что пожилые люди, принимавшие пробиотические добавки, имели лучшие когнитивные функции, чем те, кто принимал плацебо.

Пробиотики представляют собой препараты с кишечными бактериями, которые также содержатся в йогурте, твороге, кимчи, соевых бобах и других продуктах. Авторы исследования не знают, как именно работают пробиотики, но известно, что мозг и кишечник тесно связаны через ось «мозг-кишечник». Кишечные бактерии участвуют в работе иммунитета, контроле аппетита, веса и настроения. Также неизвестно, какие штаммы пробиотиков полезнее остальных для мозга, поэтому лучше всего принимать пробиотики, включающие смесь наиболее изученных: лактобактерий, бифидобактерий и лактококков.

Деменция — проблема пожилых, но молодые люди могут также могут получить пользу от пробиотиков, отмечает Daily Mail. В исследовании 2019 года женщины в возрасте от 18 до 40 лет, принимавшие пробиотики в течение 28 дней, лучше справились с решением задач при стрессе по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Ранее ученые выяснили, как гипертоникам снизить риск деменции.