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Названы пищевые добавки, которые могут снизить риск деменции

Daily Mail: пробиотики могут снизить риск деменции

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Пробиотики помогают не только здоровью кишечника, но также могут защитить от деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным некоторых исследований, пробиотические добавки помогают при синдроме раздраженного кишечника (СРК), а также могут восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике после приема антибиотиков. Работа ученых из Университета Рединга в Англии, представленная на встрече Американского общества питания в июле, показала, что пожилые люди, принимавшие пробиотические добавки, имели лучшие когнитивные функции, чем те, кто принимал плацебо.

Пробиотики представляют собой препараты с кишечными бактериями, которые также содержатся в йогурте, твороге, кимчи, соевых бобах и других продуктах. Авторы исследования не знают, как именно работают пробиотики, но известно, что мозг и кишечник тесно связаны через ось «мозг-кишечник». Кишечные бактерии участвуют в работе иммунитета, контроле аппетита, веса и настроения. Также неизвестно, какие штаммы пробиотиков полезнее остальных для мозга, поэтому лучше всего принимать пробиотики, включающие смесь наиболее изученных: лактобактерий, бифидобактерий и лактококков.

Деменция — проблема пожилых, но молодые люди могут также могут получить пользу от пробиотиков, отмечает Daily Mail. В исследовании 2019 года женщины в возрасте от 18 до 40 лет, принимавшие пробиотики в течение 28 дней, лучше справились с решением задач при стрессе по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Ранее ученые выяснили, как гипертоникам снизить риск деменции.

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